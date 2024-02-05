Репера Killer Mike затримали одразу після вручення трьох «Греммі»

Американського репера Killer Mike затримали одразу після того, як він отримав свої перші за 20 років «Греммі». Його звинувачують у бійці за лаштунками.

Про це повідомляє The Guardian.

48-річного музиканта Killer Mike (справжнє імʼя Майкл Рендер) затримали в залі Crypto.com Arena, де проходила церемонія. Його підозрюють у тому, що він влаштував бійку в 700-му кварталі Chick Hearn Court, неподалік від арени. Через декілька годин репера звільнили, повідомив представник поліцейського департаменту Лос-Анджелесу. Обставини бійки поки невідомі.

Незадовго перед цим Killer Mike отримав три премії «Греммі» поспіль: найкращий реп-альбом — за свій альбом “Michael”, найкраща реп-пісня та найкраще реп-виконання — за його музичний трек “Scientists and Engineers” за участю реперів Andre 3000, Future та співачки Ерін Аллен Кейн.