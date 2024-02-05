Репера Killer Mike затримали одразу після вручення трьох «Греммі»

Американського репера Killer Mike затримали одразу після того, як він отримав свої перші за 20 років «Греммі». Його звинувачують у бійці за лаштунками.
Про це повідомляє The Guardian.
48-річного музиканта Killer Mike (справжнє імʼя Майкл Рендер) затримали в залі Crypto.com Arena, де проходила церемонія. Його підозрюють у тому, що він влаштував бійку в 700-му кварталі Chick Hearn Court, неподалік від арени. Через декілька годин репера звільнили, повідомив представник поліцейського департаменту Лос-Анджелесу. Обставини бійки поки невідомі.
Незадовго перед цим Killer Mike отримав три премії «Греммі» поспіль: найкращий реп-альбом — за свій альбом “Michael”, найкраща реп-пісня та найкраще реп-виконання — за його музичний трек “Scientists and Engineers” за участю реперів Andre 3000, Future та співачки Ерін Аллен Кейн.
- Американський репер Killer Mike найбільш відомий завдяки хіп-хоп-дуету Run the Jewels, заснованому у 2013 році з виконавцем El-P. Killer Mike дебютував у 2000 році з треком дуету OutKast Snappin and Trappin, а також брав участь у записі їхнього синглу “The Whole World”, нагородженого премією «Греммі». Його дебютний альбом вийшов у 2003 році, провідним синглом була пісня “Akshon (Yeah!)”, в якій гостьовий вокал записав OutKast. Другий сингл A.D.I.D.A.S (абревіатура від “All day I dream about sex”) за участю репера Big Boi посів 60-те місце в чарті Billboard Hot 100, і досі це найвище сольне досягнення виконавця в пісенному хіт-параді США. Альбом Killer Mike Monster досяг 10-го місця у Billboard 200. Killer Mike активно розповідає про проблеми темношкірих американців, зокрема про жорстокість поліції та расизм.