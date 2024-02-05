Головний авіаносець британського флоту скасував участь у навчаннях НАТО через несправність

Головний авіаносець Королівського флоту HMS Queen Elizabeth скасував участь у найбільших навчаннях НАТО з часів Холодної війни. Під час фінальних перевірок у нього знайшли проблеми з гвинтовим валом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Це другий за півтора року інцидент у Королівському флоті — перед цим у подібному кораблі HMS Prince of Wales виявили аналогічну несправність з муфтою у правому гвинті. Через це він не зміг узяти участі в навчаннях із ВМС США.

Утім, тепер цей авіаносець займе місце HMS Queen Elizabeth у навчаннях НАТО, де планують залучити понад 40 суден.

Представник британського Міністерства оборони заявив, що проблема з HMS Queen Elizabeth не повʼязана з попереднім дефектом на кораблі-побратимі.

«Виявлена ​​проблема повʼязана з муфтами валів судна. Гребні вала корабля занадто великі, щоб їх можна було зробити з одного шматка металу, тому кожен вал складається з трьох секцій, які зʼєднані за допомогою муфт», — сказав він.

HMS Queen Elizabeth мав очолити авіаносну ударну групу з восьми кораблів, чотири з котрих британські, зокрема фрегат HMS Somerset і два танкери класу Tide з Допоміжного королівського флоту. Їх супроводжуватимуть американські, іспанські й данські кораблі.

Морська частина навчань НАТО Steadfast Defender відбудеться біля арктичного узбережжя Норвегії в березні.

Виведення з ладу HMS Queen Elizabeth також може вплинути на здатність Королівського флоту розгорнути авіаносець у Червоному морі на тлі постійної загрози з боку підтримуваних Іраном повстанців-хуситів.