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У Лос-Анджелесі оголосили переможців музичної премії «Греммі-2024»

Автор:
Софія Телішевська
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У Лос-Анджелесі пройшла 66-та церемонія вручення музичної премії «Греммі». На сайті премії оприлюднили повний список переможців:

  • Запис року — Майлі Сайрус Flowers.
  • Альбом року — Тейлор Свіфт за Midnights.
  • Пісня року — Біллі Айліш What Was I Made For з блокбастера «Барбі».
  • Найкращий вокальний поп-альбом — Тейлор Свіфт Midnights.
  • Найкраще поп-сольне виконання — Майлі Сайрус Flowers.
  • Найкраще поп-виконання дуету/гурту — SZA за спільну з Фібі Бріджерс пісню Ghost in the Machine.
  • Найкращий танцювальний/електронний запис — Rumble від Skrillex, Fred Again.. та Flowdan.
  • Найкращий електронний/танцювальний альбом — Fred again.. та його Actual Life 3.
  • Найкращий танцювальний поп-запис — Padam Padam Кайлі Міноуг.
  • Найкраще музичне відео — Iʼm Only Sleeping гурту The Beatles.
  • Найкращий альбом-компіляція до фільму — «Барбі».
  • Найкраща R&B пісня — Snooze — Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).
  • Найкраща пісня, написана для кіно/телебачення — What Was I Made For? Біллі Айліш та Фіннеас ОʼКоннелл для «Барбі».
  • Найкращий альбом-саундтрек до фільму — «Оппенгеймер».
  • Найкращий R&B альбом — Victoria Monét — Jaguar II.
  • Найкраще реп-виконання — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.
  • Найкраща реп-пісня — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.
  • Найкращий реп-альбом — Killer Mike — Michael.
  • Найкращий рок-альбом — Paramore — This Is Why.
  • Найкращий альтернативний виступ — Paramore — This Is Why.
  • Найкращий альтернативний альбом — Boygenius — The Record.