Reuters: КНДР заробляє мільйони від продажів накладних вій, ховаючись за написом «Зроблено в Китаї»

Північна Корея отримує мільйони доларів від продажу накладних вій, які реалізують у магазинах краси по всьому світу з маркуванням «Зроблено в Китаї».

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Північнокорейські накладні вії пакують у Китаї, найбільшому торговельному партнері країни. Це дає можливість режиму Кім Чен Ина обходити міжнародні санкції, забезпечуючи собі важливе джерело іноземної валюти.

Китайські компанії імпортують з КНДР ще не повністю готові товари, а потім самі їх доробляють. Після цього готові вії експортують на ринки Японії, Південної Кореї та країн Заходу.

КНДР роками є потужним експортером таких товарів, як перуки та накладні вії, однак експорт упав під час пандемії COVID-19, коли країна щільно перекрила звʼязок із зовнішнім світом.

Коли кордони знову відкрилися, експорт Північної Кореї до Китаю зріс більш ніж удвічі у 2023 році. Перуки та вії становили майже 60% заявленого експорту до Китаю. Загалом КНДР відправила в Китай 1 680 тонн накладних вій, борід та перук на суму близько $167 мільйонів.

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Державний департамент США та міжнародні експерти підрахували, що КНДР забирає до 90% іноземних доходів, зароблених її громадянами. Гроші йдуть на підтримку життєздатності режиму.

З 2006 року Рада Безпеки ООН намагалася призупинити ядерну програму Пхеньяну ухваленням понад десятка санкційних резолюцій, які обмежують його можливості торгувати такими товарами, як вугілля, текстиль і нафта. Також північнокорейцям заборонено працювати за кордоном. Однак прямої заборони на продаж продуктів з індустрії краси немає, тому торгівля накладними віями з Північної Кореї не обовʼязково порушує міжнародне право.

У Китаї цінують накладні вії, зроблені в Північній Кореї. Там кажуть, що вони коштують дешево, а якість у них висока. Ціна на накладні вії з КНДР низька, зокрема, тому, що заробітна плата в Північній Кореї може становити одну десяту від зарплати в Китаї.