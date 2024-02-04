Через лісові пожежі в Чилі загинула щонайменше 51 людина

Через одну з найбільш смертоносних лісових пожеж в історії Чилі загинула щонайменше 51 людина в регіоні Вальпараїсо.

Про це передає BBC.

Президент Габріель Борич оголосив надзвичайний стан і запевнив, що надасть «усі необхідні ресурси» для вирішення ситуації. Міністерство охорони здоровʼя закликало призупинити планові операції й створити тимчасові польові госпіталі.

Щоб полегшити тиск на службу охорони здоровʼя, на роботу в госпіталі візьмуть студентів-медиків, які наближаються до кінця навчання.

Рятувальним службам складно дістатися до найбільш постраждалих районів, тому очікується, що кількість жертв пожеж зростатиме. У деяких містах ввели комендантську годину. Це має допомогти звільнити дороги, щоб машинам швидкої допомоги легше дістатися до постраждалих районів.

До гасіння лісових пожеж задіяли 1 400 пожежників. Разом із екстреними службами залучили і військових. Причини пожеж іще встановлюють.