Древні римляни могли завезти клопів на Британські острови

Постільні клопи могли зʼявитися на Британських островах під час вторгнення древніх римлян. Як пише The Guardian, залишки комах знайшли студенти Університетського коледжу в Дубліні.

Археологи проводили археологічні розкопки в графстві Нортумберленд — там розташований укріплений військовий табір Віндоланда, що його звели стародавні римляни під час вторгнення на Британські острови у 85 році нашої ери. Саме там знайшли залишки клопів.

Проводячи розкопки в одному з найнижчих шарів Віндоланди, побудованому приблизно в 100 році нашої ери, студентка Кеті Вайз Джексон знайшла частини тіла двох комах — археологи вважають, що це залишки звичайних клопів. Голкоподібним ротовим апаратом ці комахи проколюють шкіру людини, щоб висмоктати її кров.

«Я можу дізнатися про торгівлю, зберігання продуктів, гігієну, утилізацію відходів лише за тим, яких комах знаходжу в ґрунті і скільки їх. Наприклад, зараз ми також знаходимо безліч жуків-зерноводів і жуків-гнойовиків», — каже Кеті Вайз Джексон. Аналізуючи це, вчені дізнаються більше про побут давніх людей.

Археологи припускають, що римляни могли завезти клопів на Британські острови в соломʼяних матрацах. Вони перевозили велику кількість одяг, соломи, зерна, коли розбивали свої табори. Тож це ідеальна можливість для одного або кількох клопів доїхати до Британських островів «автостопом».

Це не перші клопи, яких знайшли в давньоримських таборах. Раніше їхні залишки виявили в місті Олчестер, зведеному за часів Римської Британії. Однак комахи з Віндоланди вважаються найстарішими на території Британських островів.