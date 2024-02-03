Українські дослідники показали унікальне відео з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками

Національний антарктичний науковий центр показав відео з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками. Їх ще називають чінстрапи (від англ. chin strap) або бородані через тонку чорну смужку, що перетинає біле підборіддя. Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці — тут їх близько 7,5 мільйона пар.

Відео з пташенятами зробив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут у районі «Вернадського». Цього року там народилися вже 15 чінстрапенят.

Шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні—листопаді. Вони відкладають два яйця, але іноді трапляється одне або три. Трохи більше ніж за місяць із них зʼявляються пінгвіненята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.

У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі.

«На нашому острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, та й то нечасто. А от на Буті, який на 20 км північніше, гніздує їхня невеличка колонія. І що примітно, саме тут одночасно гніздують усі три види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі. Інколи українські біологи зустрічали таке сусідство трьох видів і на інших островах, але скоріше як виняток. А щоб всі разом щороку гніздували поруч і успішно виводили пташенят — це лише на Буті», — зауважують дослідники.