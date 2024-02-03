Хоч Європа виділила допомогу €50 млрд, вона дає Україні мало, як порівняти з тим, що могла і повинна б дати. Огляд іноземних медіа 2 лютого

Це добре, що 1 лютого лідери ЄС змогли переконати опонента допомоги Україні Віктора Орбана й виділити Києву на наступні чотири роки €50 млрд, пише колумніст The Washington Post Лі Гокстадер. Однак варто зауважити, що коли цю суму озвучили в липні, вона була найменшою з усіх, які називали на конференції з повоєнного відновлення України. А відбудова понівечених російський нападом українських міст і сіл уже тоді мала обійтися в понад $400 млрд за оцінкою Світового банку, і в понад один трильйон доларів за песимістичними оцінками. Тобто виділена сума від початку покривала потреби України лише частково. Також варто зазначити, що йдеться не про безповоротні кошти, а про кредити, які Україна колись мала би повернути. Втім, це питання ЄС у майбутньому ще може вирішити, пише автор.

Вже зараз очевидно, що на відбудову навіть із цих грошей піде невелика частина. Більшість суми покриє дефіцит українського бюджету, перетворившись на виплати для українських держслужбовців і на підтримку життєдіяльності інфраструктури країни. Тож це суто необхідний мінімум на сьогодні.

Несправедливість цієї ситуації в тому, пише Гокстадер, що ЄС багатий і здатен на значно більше. Разом ці 27 країн становлять одну шосту світової економіки. Коли під час пандемії коронавірусу країни ЄС потребували додаткової фінансової підтримки, Брюссель без вагань виділив на це $800 мільярдів, і чверть цієї суми отримала Італія, восьма найбільша економіка світу.

Італія ― спокійна, заможна, мирна країна, і отримала аж $200 мільярдів. Чи не замало €50 мільярдів для України, яка намагається звести кінці з кінцями й бореться в екзистенційній війні, важливій для всього континенту? Гокстадер переконує, що ЄС здатен на значно більше, а чому допомога Україні настільки скромна ― питання передовсім до європейських націй.

Найменше, що може зробити ЄС, ― це передати на потреби України заморожені російські активи. Бо без цієї опції вибору в Євросоюзу особливо немає: доведеться витрачати на допомогу Києву свої гроші. Що, як показує досвід, він робить не надто охоче.

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