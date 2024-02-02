NASA показала яскраву блакитну галактику з активним зореутворенням

Космічний телескоп NASA Hubble показав найяскравішу синю галактику скупчення ESO 185-IG013.

Найяскравіші галактики скупчення — це сусідні галактики, в яких спостерігається інтенсивне зореутворення. Вони блакитні у видимому світлі — це дуже незвично і відрізняє їх від інших галактик із високим спалахом зореутворення, що випромінюють більше інфрачервоного світла.

Найяскравіші галактики скупчення цікавлять астрофізиків тому, що вони можуть допомогти дізнатися більше про формування й еволюцію галактик мільярди років тому.

Hubble зробив зображення ESO 185-IG013 в ультрафіолетовому, видимому та інфрачервоному діапазонах, щоб розкрити подробиці про її минуле.

Цю галактику населяють сотні молодих зоряних скупчень, багатьом з яких немає і 100 мільйонів років. Більшості скупчень лише приблизно 3,5 мільйона років. Вчені передбачають, що багато з них не протримаються довго, оскільки молоді скупчення часто можуть гинути після викиду надто великої кількості газу.

Ймовірніше за все, ESO 185-IG013 нещодавно злилася з іншою — на це вказує велика кількість молодих зоряних скупчень. Іншою ознакою є її збурена структура, яка могла утворитися внаслідок бурхливої ​​взаємодії газу й пилу під час зіткнення. Злиття дало велику кількістю ядерного палива для утворення зірок, цей процес триває досі.

ESO 185-IG013 також містить приливну оболонку — розсіяне світіння навколо її яскравого центру, це теж може вказувати на її злиття з іншою галактикою.

Вчені вважають, що коли дві галактики зливаються, більша галактика буквально розриває й деформує меншу, яка через це втрачає більшу частину своєї матерії. Цей процес вивільняє матерію, яку більша галактика потім знову втягує своєю гравітацією. Щільна область, де ця матерія переміщується, називається приливною оболонкою, і в ній багато зоряних скупчень. На додачу до оболонки ESO 185-IG013 може похвалитися газовим хвостом.

Сукупна маса всіх зірок у цій системі більш ніж у сім мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця. ESO 185-IG013 розташована на відстані приблизно 260 мільйонів світлових років від нас.