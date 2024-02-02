Телескоп «Хаббл» показує частину галактичної пари

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував нове зображення галактики NGC 5427, яка є частиною галактичної пари Arp 271 і супутницею галактики NGC 5426.

Про це пише NASA.

Галактичну пару вперше відкрив британський астроном Вільям Гершель у 1785 році. Взаємодія галактик триватиме десятки мільйонів років. Поки що невідомо, чи зіллються вони воєдино, але їхнє взаємне гравітаційне тяжіння вже породило багато нових зірок.

NASA

Молоді зірки видно на слабко освітленому мосту між двома галактиками, розташованому внизу зображення. Такий космічний місток відкриває можливість для двох галактик обмінюватися газом і пилом, які утворюють зірки.