Уряд обмежив перебування сторонніх в укриттях закладів освіти

Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що в укриття закладів освіти під час очного навчання можуть спускатися тільки учасники освітнього процесу.

Про це повідомила пресслужба Освітнього омбудсмана.

Відповідні зміни внесли до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку. Зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 р. № 1331 «Деякі питання ведення обліку обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту».

Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.