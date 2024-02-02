Експрацівник ЦРУ отримав 40 років увʼязнення — він злив найбільше секретних даних в історії США

У США суд приговорив колишнього співробітника ЦРУ Джошуа Шульте до 40 років увʼязнення через найбільший злив секретних даних в історії агентства і США.

Про це пише ВВС.

Шульте працював програмістом у Центрі кіберрозвідки ЦРУ з 2012 по 2016 рік і, згідно з висновками слідства та суду, таємно копіював хакерські програми, якими користувався. Звільнившись, у березні 2017 року Шульте передав секретну інформацію агентству WikiLeaks — нібито для того, щоб помститися колишнім роботодавцям. Це призвело до найбільшого в історії США витоку даних — його назвали Vault 7 («Сховище 7»). Тоді в загальному доступі опинилися майже 10 тисяч файлів і документів, які зберігалися в відділі кіберрозвідки ЦРУ у Вірджинії.

На цьому ескізі Джошуа Шульте (у центрі) сидить на засіданні суду поруч зі своїми адвокатами, 2020 рік. AP

У межах зливу Vault 7 стало відомо, як ЦРУ стежило за іноземними урядами, зокрема за виборами президента Франції у 2012 році. Також описувались методи, які ЦРУ використовувало для потужних кібератак — деякі з них розробляли в інших країнах, серед яких WikiLeaks особливо виділило росію. Тоді WikiLeaks стверджувало, що ці кіберметоди й шкідливі програми ЦРУ використовує, щоб заплутати розслідування і видати свої кібератаки за чужі.

У злитих файлах Шульте були віруси, «трояни» та інші хакерські програми, за допомогою яких ЦРУ зламували, наприклад, мобільні телефони терористів або іноземних політиків і перетворювали їх на підслуховувальні пристрої. Прокуратура просила для Шульте довічного увʼязнення, стверджуючи, що колишній співробітник ЦРУ причетний «до найруйнівнішого витоку секретної інформації за всю американську історію».

Джошуа Шульте визнавали винним у шпигунстві та інших злочинах за підсумками різних судових процесів уже тричі: у 2020, 2022 і 2023 роках, але тільки зараз суддя окружного суду США Джессі Фурман призначив йому тюремний термін. Крім того, Шульте засудженой за зберігання дитячої порнографії. Згідно з матеріалами суду, під час обшуку в його квартирі знайшли десятки тисяч файлів із дитячою порнографією.