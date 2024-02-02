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Експрацівник ЦРУ отримав 40 років увʼязнення — він злив найбільше секретних даних в історії США

Автор:
Олександра Опанасенко
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У США суд приговорив колишнього співробітника ЦРУ Джошуа Шульте до 40 років увʼязнення через найбільший злив секретних даних в історії агентства і США.

Про це пише ВВС.

Шульте працював програмістом у Центрі кіберрозвідки ЦРУ з 2012 по 2016 рік і, згідно з висновками слідства та суду, таємно копіював хакерські програми, якими користувався. Звільнившись, у березні 2017 року Шульте передав секретну інформацію агентству WikiLeaks — нібито для того, щоб помститися колишнім роботодавцям. Це призвело до найбільшого в історії США витоку даних — його назвали Vault 7 («Сховище 7»). Тоді в загальному доступі опинилися майже 10 тисяч файлів і документів, які зберігалися в відділі кіберрозвідки ЦРУ у Вірджинії.

На цьому ескізі Джошуа Шульте (у центрі) сидить на засіданні суду поруч зі своїми адвокатами, 2020 рік.

На цьому ескізі Джошуа Шульте (у центрі) сидить на засіданні суду поруч зі своїми адвокатами, 2020 рік.

AP

У межах зливу Vault 7 стало відомо, як ЦРУ стежило за іноземними урядами, зокрема за виборами президента Франції у 2012 році. Також описувались методи, які ЦРУ використовувало для потужних кібератак — деякі з них розробляли в інших країнах, серед яких WikiLeaks особливо виділило росію. Тоді WikiLeaks стверджувало, що ці кіберметоди й шкідливі програми ЦРУ використовує, щоб заплутати розслідування і видати свої кібератаки за чужі.

У злитих файлах Шульте були віруси, «трояни» та інші хакерські програми, за допомогою яких ЦРУ зламували, наприклад, мобільні телефони терористів або іноземних політиків і перетворювали їх на підслуховувальні пристрої. Прокуратура просила для Шульте довічного увʼязнення, стверджуючи, що колишній співробітник ЦРУ причетний «до найруйнівнішого витоку секретної інформації за всю американську історію».

Джошуа Шульте визнавали винним у шпигунстві та інших злочинах за підсумками різних судових процесів уже тричі: у 2020, 2022 і 2023 роках, але тільки зараз суддя окружного суду США Джессі Фурман призначив йому тюремний термін. Крім того, Шульте засудженой за зберігання дитячої порнографії. Згідно з матеріалами суду, під час обшуку в його квартирі знайшли десятки тисяч файлів із дитячою порнографією.

  • WikiLeaks — це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію. При цьому джерела інформації завжди залишаються анонімними. Її заснував австралійський інтернет-журналіст і телеведучий Джуліан Ассанж.