Північна Корея вчетверте за останні 10 днів провела випробування крилатих ракет

КНДР 2 лютого випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя в бік Жовтого моря. Це вже четверте випробування ракет за останні 10 днів, пише Yonhap.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Республіки Корея зафіксував пуск ракет близько 11:00 (за місцевим часом) з району на узбережжі Жовтого моря.

Інформація про кількість і типи ракет, висоту та дальність їхнього польоту JCS наразі не повідомляє. Її обіцяють оприлюднити після аналізу даних, отриманих корейськими фахівцями спільно з партнерами зі Сполучених Штатів.

Запуск крилатої ракети не є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технологій балістичних ракет. Проте це може становити серйозну загрозу безпеці, оскільки на таких ракетах можуть бути встановлені ядерні боєголовки.