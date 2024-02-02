Північна Корея вчетверте за останні 10 днів провела випробування крилатих ракет

КНДР 2 лютого випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя в бік Жовтого моря. Це вже четверте випробування ракет за останні 10 днів, пише Yonhap.
Обʼєднаний комітет начальників штабів Республіки Корея зафіксував пуск ракет близько 11:00 (за місцевим часом) з району на узбережжі Жовтого моря.
Інформація про кількість і типи ракет, висоту та дальність їхнього польоту JCS наразі не повідомляє. Її обіцяють оприлюднити після аналізу даних, отриманих корейськими фахівцями спільно з партнерами зі Сполучених Штатів.
Запуск крилатої ракети не є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технологій балістичних ракет. Проте це може становити серйозну загрозу безпеці, оскільки на таких ракетах можуть бути встановлені ядерні боєголовки.
- За останні десять днів це вже четверте випробування Північною Кореєю крилатих ракет. Починаючи від 24 січня КНДР кожні два-три дні запускає ракети у східному напрямку в Японське море чи в західному у бік Жовтого моря.
- Після попередніх пусків Пхеньян заявив про успішні випробування нової крилатої ракети Pulhwasal-3-31 (із корейської «вогняна стріла»), Hwasal-2 («стріла»), а також успішно проведений запуск ракет із підводного човна. Усі ці крилаті ракети здатні нести ядерну зброю. Вони оснащені реактивними двигунами, летять низько і часто маневрують, тому їх важко виявити й перехопити.