Українська письменниця Оксана Забужко стала членом головного журі «Берлінале»

Українську письменницю Оксану Забужко обрали до головного журі Берлінського міжнародного кінофестивалю — «Берлінале».

Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

Оксана Забужко опублікувала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика. Вона вивчала філософію в Київському університеті та отримала докторський ступінь в Українській академії наук, а потім викладала як запрошений професор в університетах США: Пенсильванія, Пітсбург і Гарвард. Її твори перекладені багатьма мовами.

Це вдруге, коли представник України ввійде до основного журі. Першим був письменник Андрій Курков у 2005 році.

Цьогоріч до складу головного журі також увійдуть:

кенійсько-мексиканська акторка, режисерка, продюсерка та авторка бестселерів New York Times Люпіта Ніонґо;

американський режисер і актор Брейді Корбет;

режисерка з Гонконгу Енн Хуей;

режисер сучасного німецького кіно Крістіан Петцольд;

іспанський режисер Альберт Серра;

італійська акторка й режисерка Жасмін Трінка.

Журі вручає такі нагороди, як «Золотий ведмідь» за найкращий фільм (присуджується продюсерам фільму), «Срібний ведмідь» за найкращі режисуру, головну роль, роль другого плану, сценарій, видатний мистецький внесок та інші.

Фестиваль відбудеться з 15 до 25 лютого в Берліні. Щороку в різних секціях і на спеціальних презентаціях «Берлінале» демонструється близько 200 фільмів усіх жанрів, тривалості й форматів.