Латвія на законодавчому рівні заборонила своїм збірним грати проти російських і білоруських команд

Парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортивним командам грати проти збірних росії та Білорусі. Заборона діятиме, навіть якщо російські та білоруські спортсмени змагатимуться під нейтральними прапорами, повідомила пресслужба Сейму.

Також Латвія не може організовувати змагання збірних з командних видів спорту, у яких під своїм прапором або в нейтральному статусі братимуть участь росіяни чи білоруси.

Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових категорій.

«Головна мета поправок — ще раз підкреслити солідарність Латвії з Україною та принципово блокувати будь-які спроби росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну індустрію», — наголосили в Сеймі.

Якщо при жеребкуванні збірній Латвії випаде суперник з росії чи Білорусі, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати законодавство Латвії, бо раніше латвійські команди в разі потрапляння в одну групу з росіянами та білорусами змушені були б або грати, або отримати технічний програш, або заплатити штраф.

Поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх.