У США студент відкрив новий вид динозаврів, коли робив навчальний проєкт

У США студент на імʼя Кайл Аткінс-Велтман випадково відкрив новий вид динозаврів, коли досліджував скамʼянілості для свого навчального проєкту.

Про це пише The Washington Post.

Кілька років тому хлопець вивчав кістки, які купив у колекціонера скамʼянілостей. Студент думав, що вони належать виду Anzu wyliei — це птахоподібний динозавр, якого ще називають «Куркою з пекла». Але кістки, які оглядав Кайл, були меншими за інші кістки динозавра цього виду, тож він вирішив, що це скамʼянілості молодого і меншого динозавра і надіслав їх професору анатомії з університету Оклахоми для перевірки.

Дослідження показало, що ці кістки насправді не належать ані виду Anzu wyliei, ані будь-якому іншому відомому виду динозаврів. Виявилося, що це зовсім інший вид.

Кістки динозавра, які досліджував Кайл Аткінс-Велтман. Кайл Аткінс-Вельтман

Минулого тижня Аткінс-Вельтман, який зараз є аспірантом Університету штату Оклахома, оприлюднив відкриття Eoneophron infernalis — це птахоподібний вид динозаврів, схожий на Anzu wyliei, але менший за них.

Дослідники вважають, що динозаври Eoneophron infernalis, як і Anzu, мали довгі кігті та ноги, беззубий дзьоб, пірʼя на тілі та короткий хвіст. Але динозаври Eoneophron infernalis були заввишки більше 91 см і важили близько 72,5 кг. Тобто відкритий вид приблизно на 60 см нижчий і на 180 кг легший за динозаврів Anzu wyliei.

Рештки Eoneophron infernalis зараз зберігаються в Музеї природознавства Карнегі в Піттсбурзі. Сам Аткінс-Велтман продовжив роботу над дослідницьким проєктом і зараз вивчає тиранозаврів.

Аткінс-Велтман далеко не перший студент, який зробив подібне відкриття. Торік підліток з Алабами, можливо, виявив раніше невідомий вид китів, а двоє студентів коледжу в Теннессі, можливо, знайшли новий вид раків.