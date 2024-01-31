Лейбл Тейлор Свіфт видалятиме її пісні з TikTok

Universal Music Group звинуватила TikTok у спробі «залякувати» компанію, щоб та погодилася на менш вигідну для неї угоду, яка «значно нижча за справедливу ринкову вартість». Залякування полягало в тому, що соцмережа видалила з бібліотеки музику виконавців лейблу, які ще розвиваються, а натомість залишила контент найбільш відомих артистів.

Одна з найбільших музичних компаній у світі Universal Music Group не досягла домовленості з TikTok щодо питань, які включать компенсацію виконавцям і штучний інтелект у соцмережі. Це означає, що пісні, зокрема, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза, Адель, Дрейка, Аріани Гранде, Coldplay, The Weeknd, Елтона Джона, Джастіна Бібера та інших видалять із бібліотеки TikTok.

У TikTok користувачі створюють відео, більшість з яких супроводжується звуковими ефектами та ліцензованою музикою, серед якої найпопулярніші хіти виконавців лейблу. Цей лейбл єдиний, хто займав дев’ять із десяти найкращих альбомів у музичному чарті Billboard 200 одночасно, і це повторювалося чотири рази.

У відкритому листі UMG заявила, що на TikTok припадає «лише близько 1% нашого загального доходу». Там зазначили, що це показує, «як мало TikTok компенсує виконавцям і авторам пісень, незважаючи на його величезну та зростаючу базу користувачів, стрімке зростання доходів від реклами та збільшення залежності від музичного контенту».

Тим часом TikTok звинуватив UMG у тому, що вони «поставили власну жадібність вище інтересів своїх артистів і авторів пісень».

«Незважаючи на брехливий наратив і риторику Universal Music, факт полягає в тому, що вони вирішили піти від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка служить безкоштовним засобом просування та відкриття для їхніх талантів», — написали в компанії.

Розбіжності між UMG і TikTok виникли тоді, коли остання почала приділяти більше уваги створенню музики та впровадженням штучного інтелекту на платформу. Universal звинувачує TikTok у «намаганні побудувати бізнес, заснований на музиці, не сплачуючи справедливої ​​вартості за музику» та «спонсоруючи заміну артиста штучним інтелектом».