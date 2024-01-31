Нардепу від «Слуги народу» Олександру Маріковському повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на понад 24 млн грн

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному народному депутату про підозру у недостовірному декларуванні понад 24 мільйонів гривень.

Про це повідомляє НАБУ, але імʼя підозрюваного не називає. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах кажуть, що йдеться про нардепа від «Слуги народу» Олександра Маріковського.

За даними слідства, у 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту на 24,6 мільйона гривень, яка нібито належала йому ще з 2019 року.

НАБУ і САП зʼясували, що цей криптовалютний гаманець насправді ніколи не належав нардепу, а купували задекларовану криптовалюту іноземці, які жодного стосунку до депутата не мають.

Максимальне покарання, яке загрожує нардепу за недостовірне декларування — до двох років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Інші передбачені статтею Кримінального кодексу покарання: штраф до 85 тисяч гривень або від 150 до 240 годин громадських робіт.

У НАБУ зазначили, що розслідуванню сприяла співпраця з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.