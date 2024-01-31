Міжнародний суд ООН визнав порушення росією деяких статей Конвенції про фінансування тероризму

Міжнародний суд ООН в Гаазі ухвалив рішення у справі України проти росії.

Про це повідомила кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Суд визнав, що рф порушила певні статті Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це задовольнило частину вимог України. Водночас суд відкинув аргументи росії про те, що він має відхилити позов України в цілому.

Ідеться, зокрема, про те, що росія не розслідувала фінансову підтримку проросійських бойовиків на сході України, починаючи з 2014 року. Таким чином рф порушила статтю 9 Конвенції. З цим погодилися 13 суддів, ще троє — ні.

У цій частині справи Україна доводила, що росія не тільки не завадила росіянам фінансувати проросійських бойовиків на сході України, а й заохочувала їх. Кремль підтримував невизнані «республіки» в Донецькій і Луганській областях, постачав бойовикам зброю, яку ті використовували в терактах проти мирного населення. Приклад — збитий російським «Буком» пасажирський літак МН17.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що росія порушила вимоги статей 2 і 5 Конвенції про ліквідації всіх форм расової дискримінації в частині заборони українцям, які живуть в окупованому Криму навчати дітей в молодшій школі українською мовою. Погодилися 13 суддів, проти були двоє.

Разом з цим суд визнав, що росія порушила тимчасові заходи, рішення про які суд виніс у 2019 році. Тоді рф заборонила Меджліс, а суд вимагав зняти цю заборону. Росія вимогу не виконала. За проголосували 11 суддів, четверо виступили проти. Ще одна вимога суду полягала в тому, що росія мала утриматись від будь-яких дій, які б ускладнили вирішення цього спору. Однак, за словами голови суду Джоан Донохʼю, росія таки ускладнила — розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Десять суддів були за, пʼятеро — проти.

Більшу частину звинувачень України суд визнав необґрунтованими. Щодо трактування Конвенції судді вирішили, що фінансуванням тероризму слід вважати переказування грошей. Передача бойової техніки і зброї під це визначення не підпадає. Суд також відмовився визначати репарації і компенсації у цій справі, про що просила Україна.

У 2017 році Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації. Україна висуває росії такі обвинувачення:

надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням;

збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17;

обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська;

знищення цивільного пасажирського автобуса біля Волновахи;

вибух під час мирного зібрання в Харкові;

дискримінація української та кримськотатарської громад;

заборона діяльності Меджлісу;

хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання;

обмеження на викладання української і кримськотатарської мов.

Загалом мова про те, що росія підтримує бойовиків і керує ними на окупованих частинах Донбасу, а ще утискає і репресує українців і татар в окупованому Криму. У 2019 році Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі про порушення росією двох конвенцій. Це був перший спір України з росією, який дійшов до розгляду по суті.