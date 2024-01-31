Bloomberg: Покоління Z купує дорогі речі, щоб заспокоїти свій економічний відчай

Покоління Z надає перевагу купівлі предметів розкоші, як-от вінтажних сумок Chanel, замість заощадження для довгострокових цілей, наприклад, придбання власного житла.

Про це пише Bloomberg.

Зазвичай, коли люди перебувають у незадовільному економічному становищі, вони утримуються від витрат. Однак нинішня молодь робить навпаки: вважає своє фінансове майбутнє приреченим і тому витрачає тут і зараз.

Зростання вартості життя, зміни на ринку праці, суспільно-політична нестабільність — це ті причини, через які досягнення фінансових цілей, як-от придбання житла чи накопичення на пенсію, ускладнюється.

Наприклад, 24-річна Нія Холланд витратила свої заощадження на вінтажну сумку Chanel за $2 500. Вона заробляла невеликі гроші під час дослідницької роботи в кампусі, навчаючись у аспірантурі в Мічиганському університеті. Ця покупка не здається їй безвідповідальною, адже традиційний спосіб життя — купити будинок і завести дітей — недосяжні для неї, тож дівчина не бачить причин відмовляти собі в «маленьких предметах розкоші», особливо, якщо вона почувається краще завдяки цьому.

Bloomberg

Професор економіки Гамільтонського коледжу в Клінтоні Стівен Ву дослідив, що коли люди відчувають більшу залежність від зовнішніх факторів, таких як економічна ситуація в країні чи світі загалом, то в них менше шансів заощадити.

За його словами, почуття фаталізму та нерозумні звички витрачати гроші стали більш поширеними в останні роки, особливо після пандемії коронавірусу та світової фінансово-економічної кризи 2008 року, оскільки люди відчули, що «значна частина їхніх успіхів і невдач була поза їхнім контролем».

Нині молоді люди все частіше і надовше залишаються жити з батьками, які допомагають їм з великими покупками і з базовими потребами. Натомість покоління Z витрачає свій дохід на товари для втіхи — у соцмережах люди показують, як замовляють дорогу їжу, часто подорожують і купують дизайнерські речі.