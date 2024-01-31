На Львівщині представники ТЦК носитимуть бодікамери

У Львові та області військові, які займаються мобілізаційними заходами, будуть використовувати бодікамери. Записи аналізуватимуть у разі конфліктних ситуацій.

«Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери», — йдеться в повідомленні.

Відеозаписи потім потраплятимуть до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати й обʼєктивно розібратися в конфліктних ситуаціях.