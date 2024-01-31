У Тихому океані знайшли літак, який міг належати льотчиці Амелії Ерхарт — вона зникла понад 85 років тому

Компанія з підводних розвідок Deep Sea Vision заявила, що змогла знайти в Тихому океані літак американської авіаторки Амелії Ерхарт, яка зникла безвісти понад 85 років тому. У липні 1937 році Ерхарт намагалася здійснити навколосвітній політ на двомоторному легкому літаку — і зникла над Тихим океаном.

Про це пише The Washington Post.

У Deep Sea Vision стверджують, що зробили з ехолота знімок літака, розмір і контури якого збігаються з Lockheed Electrа — саме на ньому востаннє літала Ерхарт. Команда із 16 людей зробила це зображення наприкінці минулого року під час 90-денної експедиції в пошуках літака Ерхарт.

Літак, знімок якого зробили з ехолота, збігається за розміром і контурами з тим, на якому востаннє літала Амелія Ерхарт. Deep Sea Vision

Спеціалісти сподіваються отримати чіткіші зображення обʼєкта та зробити детальні дослідження, щоб впевнитися, чи справді це літак Ерхарт. Процес ідентифікації знахідки та її переміщення може зайняти роки. Команда Deep Sea Vision зберегла точне місце розташування літака в таємниці, але повернеться туди для подальших досліджень.

Якщо знайдені уламки — це справді літак Ерхарт, це стане значною подією в історії авіації та розкриє таємницю зникнення льотчиці.