Американський актор Боб Оденкерк дізнався, що є далеким родичем короля Чарльза ІІІ

Американський актор, зірка культових серіалів «Пуститися берега» та «Краще подзвоніть Солу» Боб Оденкерк дізнався, що у його венах тече королівська кров.

Про це повідомляє The Guardian.

Генеалогічне американське телешоу «Знайти своє коріння» (Finding Your Roots) простежило родовід Оденкерка у пʼяти поколіннях і зʼясувало, що він є одинадцятиюрідним братом короля Чарльза ІІІ.

Попри те, що родина актора походить із Чикаго, експерти з шоу виявили, що його пʼятий прадід — син герцога Пльонського Фрідріх Карл Штайнгольц, який мав звʼязки з королівськими сімʼями Європи через шлюб.

«Це змушує мене відчувати себе частиною історії, частиною якої я себе не вважав, але я американець. Я не монархіст», — сказав Оденкерк.