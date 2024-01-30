У голосовий помічник автомобілів Peugeot інтегрують ChatGPT

Найбільша приватна французька автомобільна компанія Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT, який підключатиметься до голосового помічника й відповідатиме на запитання водіїв.

Про це пише Reuters.

Пілотна версія спершу запрацює у Франції, Британії, Німеччині, Італії та Іспанії. Пізніше протягом цього року її планують зробити стандартною для автомобілів та мікроавтобусів.

У такий спосіб Peugeot приєднується до таких конкурентів як Volkswagen і Mercedes-Benz, які вже використовують штучний інтелект.

У минулому році Mercedes-Benz запустив тестування у США, дозволяючи водіям використовувати ChatGPT, щоб ті отримували більш «живу» інформацію, починаючи від пункту призначення до пропрозицій щодо вечері.

А на початку січня Volkswagen заявив, що впродовж року його голосовий помічник інтегрує ChatGPT для покращення інтерактивного діалогу з водіями.