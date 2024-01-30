Телескоп «Джеймс Вебб» показав у деталях 19 найближчих спіральних галактик

Космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» продемонстрував деталізовані зображення 19 найближчих до Землі спіральних галактик.

Про це пише NASA.

Нові зображення — це частина великого і тривалого проєкту Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS), за який відповідають понад 150 астрономів з усього світу.

У проєкті PHANGS також брали участь зображення з космічного телескопа «Хаббл», Дуже великого телескопа й Атакамського космологічного телескопа.

На фото нижче — спіральна галактика NGC 628, яка розташована на відстані 32 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Риб. У круглому ядрі — найяскравіша блакитна область. Там є популяції старих зірок, представлені багатьма точками синього світла. Спіральні рукави, що складаються із зірок, газу і пилу, теж виходять із центру.

NASA

«Нові зображення «Вебба» — надзвичайні. Деталі галактик розрізняються до найдрібніших масштабів, які коли-небудь спостерігалися, і розповідають історію про цикл утворення зірок», — сказала наукова співробітниця проєкту стратегічних ініціатив Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі Дженіс Лі.

На наступному зображенні видно спіральну галактику NGC 1300, що розташована на відстані 69 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Ерідан.

NASA

Далі можна побачити галактику NGC 1087 на відстані 80 мільйонів світлових років від нас у сузірʼї Кита.

NASA

Камера ближнього інфрачервоного діапазону «Джеймса Вебба» зафіксувала на цих зображеннях мільйони зірок, які виблискують блакитними тонами. Деякі зірки розташовані у всіх спіральних рукавах, а інші щільно зібралися разом у зоряних скупченнях. Наприклад, у спіральній галактиці NGC 1566, що розташована на відстані 60 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Доради, зірки видніються як в центрі, так і в рукавах.

NASA

Нові відкриття дають ученим розуміння, як галактики будують, підтримують і припиняють утворення зірок. Подивіться ще на спіральну галактику NGC 2835, що на відстані 35 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Гідри.