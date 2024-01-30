Ізраїльські бійці ліквідували трьох бойовиків в госпіталі Західного берега. Для цього вони перевдягнулися в жінок і медиків

Ізраїльські спецпризначенці провели рейд в лікарню Ібн Сіна в місті Дженін (Західний берег річки Йордан) і ліквідували там трьох бойовиків палестинського руху ХАМАС.

Про це пишуть CNN, Al Jazeera, Reuters, BBC та AP.

У рейді брали участь приблизно 12 бійців. Вони перевдяглися у медперсонал, а деякі бійці видали себе за жінок, закривши обличчя хіджабами. Вони піднялись коридорами на третій поверх і застрелили бойовиків. Момент операції спецпризначенців потрапив на камери відеоспостереження.

ХАМАС офіційно визнав загибель трьох своїх бойовиків — це Мухаммед Валід Джаламна, Мухаммед Айман Аль-Газаві та Айман Аль-Газаві.

حركة حماس "الرسمية"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що це була спільна спецоперація військових і Служби безпеки «Шабак», вона ж «Шин-Бет». Ліквідовані бойовики були відповідальні за серію нападів і готували новий теракт. У ЦАХАЛ акцентували на тому, що бойовики використовували лікарню як схованку і прикриття.