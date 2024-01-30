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Сили оборони минулої доби ліквідували 960 окупантів і збили винищувач

Автор:
Софія Телішевська
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Російські окупанти ведуть наступ у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмутц, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків. Минулої доби окупанти втратили ще 960 своїх військових, а на лінії фронту було 70 боєзіткнень, інформує Генштаб.

Крім того, військові знищили російський винищувач Су-34 в Луганській області, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

У техніці ворог втратив:

  • танки — 6 300 (+10 минулої доби);
  • бойові броньовані машини — 11 725 (+29);
  • артилерійські системи — 9 144 (+31);
  • реактивні системи залпового вогню — 972;
  • засоби ППО — 663 (+3);
  • літаки — 332 (+1);
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 084 (+35);
  • крилаті ракети — 1 846;
  • кораблі/катери — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 12 191 (+42);
  • спеціальну техніку — 1 448 (+5).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.