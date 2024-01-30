Сили оборони минулої доби ліквідували 960 окупантів і збили винищувач

Російські окупанти ведуть наступ у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмутц, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків. Минулої доби окупанти втратили ще 960 своїх військових, а на лінії фронту було 70 боєзіткнень, інформує Генштаб.
Крім того, військові знищили російський винищувач Су-34 в Луганській області, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
У техніці ворог втратив:
- танки — 6 300 (+10 минулої доби);
- бойові броньовані машини — 11 725 (+29);
- артилерійські системи — 9 144 (+31);
- реактивні системи залпового вогню — 972;
- засоби ППО — 663 (+3);
- літаки — 332 (+1);
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 084 (+35);
- крилаті ракети — 1 846;
- кораблі/катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 12 191 (+42);
- спеціальну техніку — 1 448 (+5).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.