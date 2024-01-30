Як Україна оживляє свою індустрію виробництва зброї. Огляд матеріалів іноземних медіа 29 січня

«Це звучить нудно, але існує формула: ціна одного знищення [окупанта]. Ми застосовуємо її до кожного виду зброї, який виробляється в Україні. Один снаряд «Стугни», наприклад, у середньому вбиває трьох [росіян]. Значить, ціна одного вбивства ― $4613. Ціна ж убивства з використанням FPV-дрона ― $1650. Висновок простий: треба влити у виробництво дронів якомога більше грошей», ― ця цитата керівника Міністерства стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна фігурує у статті Саймона Шустера в Time про те, як Україна намагається перейти на власне виробництво озброєння. Вже очевидно, що найкраща модель в умовах затяжної війни та небезмежної допомоги Заходу ― якнайповніше покрити потребу України у зброї внутрішнім виробництвом. «Перемогу в цій війні здобудуть на фабриці», ― сказав виданню представник однієї з американських збройних компаній.

Орієнтація на дрони починає давати результати: початок 2024 року позначився сильними пожежами одразу на кількох російських нафтопереробних заводах. Ці болючі для країни-агресора удари здійснили вироблені в Україні безпілотники. Через брак часу їх не завжди випробовують на дальність польоту: по суті перший серйозний тест і є бойовим запуском. На якому нерідко присутні лише кілька розробників моделі та цивільні, які спостерігають за тим, що варто врахувати при наступному запуску і як можливо покращити характеристики моделі. Серед цих цивільних нерідко є й Камишін.

Шустер коротко занурюється в минуле Камишіна: робота в фінансовій та інвестиційній сфері, керівництво «Укрзалізницею», статус одного з фаворитів Володимира Зеленського. Який у березні 2023-го запросив його очолити міністерство. Камишін сказав, що спершу хотів би трохи перепочити після складного керівництва національним залізничним перевізником, коли довелось вирішувати питання евакуації українців, відновлення пошкоджених росіянами вокзалів та колій, боротьби з блекаутами. Камишін просив відпустки на кілька місяців, яку провів би за кордоном із дітьми й дружиною. Зеленський відмовив: сказав, що й сам би мріяв про тиждень відпочинку, але поки не час. Зрештою Камишіна вийшло вмовити.

Український військово-промисловий комплекс ― це сотні заводів і десятки тисяч людей, однак потенційно сильна галузь сильно втратила через десятиліття поганого менеджменту й технологічну привʼязаність до росії. Про нюанси менеджменту свідчить приклад із безпілотником «Горлиця». Перший концепт представили у 2016 році, однак на початок повномасштабного вторгнення виявилось, що наразі в наявності є лише один примірник, і він може летіти лише на відстань у 100 кілометрів. Вдосконалювати «Горлицю» довелося вже в умовах війни (безпілотники цієї моделі вже успішно вражали цілі на території росії).

Зараз підприємства українського ВПК потерпають не лише від помилок минулого, а й від російських атак. Боротися з цим Камишін вирішив «розʼєднанням» підприємств: іноді різні виробничі лінії розташовані в різних місцях країни. «Ми розʼєднали організм на окремі гілки, але дерево все одно росте», ― каже він.

Російський ВПК значно більший від українського, тож перемогти виробництвом подібної на російську й радянську зброї не вийде, пише видання. Тому мета Мінстратпрому ― отримати західні ліцензії на виробництво техніки та спільно розробляти новітні моделі. Процес повільно, але йде: зброярі розуміють, що Україна зараз ― один із найперспективніших та найбільш інноваційних ринків світу.

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