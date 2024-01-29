Медіа: Євросоюз спростував існування плану з підриву економіки Угорщини

Європейський Союз спростував існування плану з підриву економіки Угорщини, якщо премʼєр Віктор Орбан заблокує €50 мільярдів Україні на спецсаміті 1 лютого. Раніше про план писало видання Financial Times.

Про це журналістам заявив неназваний європейський посадовець, передають Інтерфакс-Україна і Укрінформ.

У своєму матеріалі Financial Times нібито використала довідкову записку про поточний стан угорської економіки, яка не містить жодного плану.

«Документ, який згадується в статті Financial Times, є довідковою запискою. Це фактологічний документ, який відображав поточний статус економіки Угорщини і не містить жодних окремих планів щодо багаторічного бюджету та Українського фонду, а також будь-яких планів, що стосуються Угорщини», — повідомило джерело журналістам.

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, коментуючи статтю FT, наголосила, що для ЄС найважливіша річ — досягнути угоди з 27 країнами.

«Ми будемо посилено над цим працювати, це — наш пріоритет. Після цього саміту ми побачимо, якою є альтернатива, але наша мета — це укласти угоду між усіма 27 країнами», — сказала Лябіб.

Угорський міністр з питань ЄС Янош Бока заявив, що матеріал FT — це доказ тиску Євросоюзу на країну.

«Угорщина не піддається на шантаж! Документ, розроблений брюссельськими бюрократами, лише підтверджує те, про що угорський уряд говорив уже давно: Брюссель використовує доступ до фондів ЄС для політичного шантажу», — заявив він.

Політичний радник прем’єра Угорщини Балаш Орбан також каже, що країна «не піддасться на шантаж».