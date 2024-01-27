У Лондоні на аукціоні продадуть чернетку сценарія «Зоряних війн». Примірник належав Гаррісону Форду

У Лондоні на аукціон Excalibur Auctions виставлять чернетку сценарію фільму «Зоряні війни». Цей примірник належав актору Гаррісону Форду, який залишив його в орендованій лондонській квартирі в 1976 році.

Про це пише ВВС.

Аукціон відбудеться вже 17 лютого. Лот оцінюють у £8 000— 12 000 (приблизно $10 000—15 000). Це четверта чернетка фільму «Зоряні війни», який тоді називався «Пригоди Люка Старкіллера» — там також є персонажи й сцени, що не ввійшли в остаточний варіант стрічки.

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Сценарій неповний і непереплетений, його сторінки різного кольору, причому різнобарвні сторінки зазвичай є правками до білих. На звороті сценарію є запис про зустріч за участю продюсера «Зоряних війн» Роберта Воттса в лондонському готелі «Браунс» на Довер-стріт.

Сценарій залишився у квартирі на Елджин Кресент (Ноттінг-Гілл), яку Форд винаймав у 1976 році. Тоді «Зоряні війни» ще не вийшли на екрани й ніхто не знав, наскільки популярними вони стануть. Власники квартири також виставили на аукціон інші предмети зі зйомок: список дзвінків, розклад зйомок і записку від Форда.