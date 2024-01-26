У Харкові цьогоріч запрацює нова система оповіщення про повітряну тривогу. Що змінять

Депутати Харківської міської ради ухвалили рішення про створення нової диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Диференційована система оповіщення дозволятиме сирені лунати лише в разі небезпеки для конкретного міста, а не коли загроза над усією областю. За словами мера, це полегшить роботу всім службам і дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.

Проєкт втілюватимуть у рамках створення Єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого фінансуватимуть міжнародні партнери, зазначив Терехов.