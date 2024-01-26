Нове зображення «Хаббла» показує зоряний міст між двома галактиками

Космічний телескоп Hubble зробив зображення зоряного мосту, що тягнеться між двома галактиками з групи Arp 295. Галактики розташовані близько одна до одної, тому їхня взаємна гравітація створила цей космічний потік.

Про це пише NASA.

Зоряний міст розтягнувся на 250 тисяч світлових років і складається із зірок і газу.

ESA / Hubble & NASA

Коли галактики проходять досить близько, щоб гравітаційно порушити форму одна одної, їх називають взаємодійними. Ця взаємодія відбувається протягом мільярдів років і може призвести до злиття. Злиття галактик — це звичне явище для космосу. Наприклад, наший Чумацький Шлях зіллється з масивною сусідньою галактикою Андромеди приблизно через чотири мільярди років.

Група галактик Arp 295, де і розташований зоряний міст, складається з трьох спіральних галактик Arp 295a, Arp 295b і Arp 295c. Вони перебувають на відстані приблизно 270 мільйонів світлових років від Землі в напрямку сузір’я Водолія.