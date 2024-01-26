Китайців застерігають від звʼязку з «екзотичними красунями», які можуть працювати на шпигунів

Китай застеріг громадян від «екзотичних красунь», які нібито намагаються заманити китайців у лабети іноземних шпигунських агентств. Як приклад Міністерство державної безпеки розповіло про співробітника Лі Сі, який під час закордонної поїздки відвідав нічний клуб, а потім потрапив на гачок шпигунів.

Відомство опублікувало допис у WeChat із заголовком «Полюєте на красу? Можете стати здобиччю!». Там ідеться про історію Лі Сі, який працював на державне підприємство і поїхав за кордон з інспекційною групою свого підрозділу.

Як пише китайське Міністерство, «після напруженого дня гід на стійці реєстрації «люб’язно» запросив Лі Сі до місцевого бару випити», а після цього повів китайця до нічого клубу, де він зустрів «розкішну екзотичну дівчину». Коли і де стався інцидент, не уточнюють.

Потім кілька «міцних іноземців у формі увірвалися в його кімнату, сфотографували чоловіка голим і шантажували цим, щоб змусили Лі Сі приєднатися до їхньої розвідувальної організації. Чоловік віддав їм робочий ноутбук із секретною інформацією за десятирічний період.

Коли Лі Сі повернувся до Китаю, його нібито постійно змушували видавати шпигунам нову й нову секретну інформацію. «Зрештою пана Лі перетворили на маріонетку, віддану на милість іноземної розвідувальної групи, а він сам завдав незмірної шкоди національній безпеці Китаю», написало відомство. Чоловіка заарештували, його судитимуть.

Далі Міністерство державної безпеки написало поради, як уникнути шпигунів, куди про них повідомляти і як врятуватися від шантажу.

Аналітик дослідницького центру Carnegie China Ян Чонг повідомив BBC, що такі застереження і медійні кампанії відображають почуття незахищеності серед лідерів Китаю щодо зовнішніх загроз. За його словами, так звані медові пастки нині не більш поширені, ніж будь-коли — адже шпигуни завжди використовували людські слабкості.