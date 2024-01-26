Попри складний рік охочих до мирних переговорів із путіним в Україні суттєво не побільшало. Огляд матеріалів іноземних медіа 25 січня

Десятки іноземних видань пишуть про збиття транспортного літака Іл-76 неподалік від Бєлгорода. Утім, ці публікації повторюють вже відомі факти: росія не може надати доказів, що в літаку справді були українські військовополонені, більшість її тверджень незалежно перевірити не можна ― як, наприклад, заяву, що росіяни нібито запросили режим безпеки для літака за 15 хвилин до атаки на нього. Натомість, як зазначають численні медіа, зокрема The New York Times, росіяни намагаються активно використати авіакатастрофу в пропаганді, щоб в ідеалі збурити невдоволення в українському суспільстві та послабити підтримку України Заходом. Про ефективність цього говорити зарано, однак уже зараз, за словами українських співрозмовників NYT, країна-агресор чинить етичний тероризм, піддаючи тяжким стражданням рідних і близьких українських військовополонених непідтвердженими повідомленнями про їхню «загибель».

Попри складнощі на фронті та проблеми з отриманням необхідної для успішного продовження війни іноземної фінансової та військової підтримки, переважна більшість українців не змінили своєї думки про те, як має розвиватись і завершитись російсько-українська війна, пише The Hill. Як порівняти з травнем минулого року, кількість прихильників переговорів із росією, територіальних поступок чи перемирʼя за будь-яку ціну зросла, але на лічені відсотки. Тоді як переважна більшість українців так само, як і в перші місяці повномасштабного вторгнення, вважають, що Україна має відвоювати всі свої території, і вірять, що ми зможемо це зробити. Авторка матеріалу, очільниця проєкту «Нова Україна» в американському Інституті прогресивної політики Тамар Якобі посилається переважно на дані Київського міжнародного інституту соціології. Інше джерело її досліджень ― коментарі в популярних серед українців Telegram-каналах. Будь-яку новину про можливе перемирʼя з росією на нинішньому етапі там висміюють, стверджує Якобі, а серед аргументів ― від «там нема з ким говорити, оскільки правди росіяни не кажуть» до «за що ж тоді полягли наші бійці?» та «ці терористи просто перегрупуються і нападуть знов». І справді, запевняє Тамар, як і доволі нова історія, так і досвід кількох останніх століть свідчать, що у відносинах з Україною росія завжди бреше, не виконуючи даних іншим обіцянок. «Тому переговори для більшості українців ― крайня точка, вибір, який можна зробити лише тоді, коли інших опцій не залишиться», ― резюмує вона.

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