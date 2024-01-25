У «Дії» запустили продаж ще чотирьох іменних військових облігацій. Як і де їх можна купити

У «Дії» запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій. Вони присвячені тимчасово окупованим українським містам Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой і Керч.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Облігації мають такі ставки та дати виплат:

Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024.

Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024.

Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025.

Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.

«Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад із відсотками», — закликав міністр.

Військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. За покупку облігацій не сплачується жодних комісій чи додаткових платежів.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це особливий вид державних облігацій, які випускаються під час війни для підтримки економіки. Фактично, держава запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Головна особливість цих облігацій в їхньому цільовому призначенні — винятково підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Також зазвичай вартість таких облігацій роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити до інвестування якнайбільше людей. Випуск військових облігацій під час війни — звична справа для держав, так робили країни і під час Першої, і під час Другої світових війн.

Які гарантії від держави

Державні облігації працюють за таким самим принципом, як і депозит у банку — але гарантом виступає держава, а не банк. Українські військові облігації продають за річною ставкою в 11%, є також і короткострокові — на кілька місяців, але з меншою ставкою. Вартість однієї облігації становить 1 000 гривень. Держава гарантує, що після війни обовʼязково поверне всім власникам облігацій кошти з відсотками. Загалом Україна планує залучити завдяки військовим облігаціям близько 400 мільярдів гривень (це близько третини українського держбюджету).

Де і як їх можна придбати

Для максимального залучення громадян до придбання військових облігацій багато банків і брокерів суттєво спростили процедуру реєстрації та інвестування, а також оприлюднили чіткі інструкції, як купувати облігації. Деякі з них також пропонують облігації в доларах США з іншою відсотковою ставкою. Ось перелік фінустанов, де можна купити облігації:

Купівля облігацій без обмежень мінімальної суми (починаючи з 1 000 гривень)

Ліцензовані брокери:

Купівля облігацій від 50 000 гривень

Купівля облігацій від 100 000 гривень

Купівля облігацій від 500 000 гривень

Раніше ми розповідали про досвід різних країн, які запускали військові облігації у кризові часи.