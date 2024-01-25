США розпочнуть переговори з Іраком про перебування своїх військ у країні

Міноборони Сполучених Штаті Америки повідомило, що незабаром розпочнуться переговори з Іраком щодо посилення безпеки в регіоні, посилення двостороннього партнерства і майбутньої військової присутності США на території цієї країни.

CNN зауважує, що інформацію про початок перемовин оприлюднили на тлі нещодавніх публічних закликів уряду Іраку вивести американські війська з країни.

У Багдаді присутність іноземних військових називають дестабілізуючим чинником на тлі війни в секторі Гази.

Нині в Іраку перебувають близько 2 500 військовослужбовців США, які діють там як радники та надають допомогу з грудня 2021 року, відколи американські військові оголосили про припинення своєї «бойової ролі» в цій країні.

Влітку минулого року США та Ірак домовилися сформувати вищу військову комісію як засіб ведення переговорів. До обговорень цього питання залучатимуть військових посадовців і дипломатів США.

Представники Вашингтону і Багдаду обговорять, чи можна буде покласти край військовій присутності США в Іраку та коли це може статися. У США хочуть, щоб цей графік залежав від ситуації в Іраку, зокрема йдеться про боротьбу з ІД, стабільність уряду та іракських сил безпеки. Водночас в Іраку надають перевагу встановленню конкретної дати, щоб виведення військ США не залежало від ситуації у країні.