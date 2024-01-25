Відтепер моряки у «Дії» можуть стати в е-чергу для оформлення документів

Перелік цифрових послуг для моряків розширюють — запрацював онлайн-сервіс електронної черги, завдяки якому можна записатися й отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві. Він синхронізований з «Дією» і верифікує особу через «Дія.Підпис».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Алгоритм дій:

моряку необхідно перейти за посиланням:

Київ — https://marad.gov.ua/ua/e-cherga/kiyiv

Одеса — https://marad.gov.ua/ua/e-cherga/odesa;

підтвердити особу з «Дія.Підписом»;

вибрати послугу і час;

отримати талон.

«Дія.Підпис» — це захищений цифровий підпис, ніхто не може скористатися сервісом замість самого моряка або його довіреної особи, щоб отримати місце в черзі. Таким чином сервіс убезпечує від випадків «передачі» талонів третім особам.

Також система дозволяє відстежувати, хто саме і скільки разів записувався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка — ця послуга надається винятково за особистої присутності.

Інтеграція електронної черги для моряків з «Дією» є частиною системної реформи дипломування, мета якої — адаптувати процедуру дипломування до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити систему максимально зрозумілою, прозорою й ефективною.

Наразі на порталі «Дія морякам» доступні три послуги — за 5 місяців роботи онлайн-сервісом скористалися понад 10 тисяч моряків.

Електронні послуги для моряків на порталі «Дія» реалізують Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України й Адміністрація судноплавства у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України.