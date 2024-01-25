У Японії жінкам вперше дозволили взяти участь в «оголеному фестивалі»

Японським жінкам вперше в історії дозволили взяти участь у стародавній церемонії хадака-мацурі, яка ще відома як «оголений фестиваль».

Про це пише The Guardian.

Кожного року в лютому тисячі чоловіків, одягнені лише у фундоші (різновид традиційної повʼязки на стегна), шкарпетки табі та бандани хачімакі, бʼються, щоб передати свою невдачу іншій людині перед тим, як взяти сили у святині.

Церемонія була під забороною для жінок з моменту її першого проведення в місті Інадзава близько 1250 років тому. Цьогоріч організатори допустили близько 40 жінок.

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Однак жінки будуть повністю одягнені. Вони зроблять ритуальні підношення з бамбукової трави, але не будуть частиною кульмінації фестивалю — моміай (битви).

Загалом організатори багатьох фестивалів зазнали тиску, щоб відкрити їх для всіх охочих через побоювання, що депопуляція сільських районів поставить під загрозу існування святкувань, де традиційно домінували місцеві чоловіки.

Головний священник у храмі, який приймає хадака-мацурі, Дайго Фудзінамі каже, що рішення допустити жінок ухвалили через похилий вік багатьох місцевих чоловіків. Водночас у храмі відхилили пропозицію відкрити фестиваль для людей, які живуть за межами міста, мовляв, це порушило б «ключові ритуали».

Частина японського суспільства привітала оновлення правил фестивалю як крок до гендерної рівності, однак у багатьох інших сферах Японія залишається консервативною країною, де існує багато неофіційних заборон для жінок.