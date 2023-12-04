У Японії напади ведмедів на людей досягли рекордного рівня

Цьогоріч у Японії кількість поранених або вбитих людей під час нападу ведмедів уперше перевищила 200. Узимку напади можуть бути ще частішими, оскільки через голод тварини не впадають у сплячку.

Про це пише The Guardian.

За останні вісім місяців ведмеді напали на 212 людей, шестеро з яких загинули.

Люди все частіше перетинаються з ведмедями, які покинули своє природне середовище в пошуках їжі. Японська влада намагається вирішити цю проблему, людей закликають залишатися пильними навіть узимку.

Зазвичай ведмеді впадають у сплячку з кінця листопада і до весни, але дефіцит їжі цього року означає, що голодні тварини продовжуватимуть добувати їжу.

У префектурі Акіта, де сталася приблизно третина випадків з усіх нападів по країні, діти продовжують ходити до школи з дзвіночками, які мають відлякувати тварин, а в магазинах кажуть, що відлякувачі ведмедів — вовки-роботи з червоними очима й страшним голосом, закінчилися.

Популяція ведмедів у Японії зростає. Нещодавні оцінки свідчать, що кількість чорних ведмедів становить 44 тисячі — у порівнянні з 15 тисячами у 2015 році. Однак ця цифра не включає Хоккайдо, де живе близько 12 тисяч уссурійських бурих ведмедів. Їхня популяція зросла вдвічі від 1990 року.

Ведмеді все частіше підбираються до містечок і сіл, зокрема і через міграцію японців. У сільській місцевості залишається мало мешканців — молодь виїжджає в міста, а нація стрімко старішає. Також зникає багато сільськогосподарських угідь у передгірʼях, які колись були буферними зонами між ведмедями й людьми. Молоді ведмеді звикають до яскравого світла й гучних звуків і більше не бояться людей.