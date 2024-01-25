Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко змінив риторику щодо України. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 24 січня

Численні європейські та американські видання пишуть про U-turn ― розворот у риториці словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо щодо України. Іще вчора він заявляв, що «в Києві немає війни, і люди там живуть звичним життям», а незадовго до цього ― що Україна не є повністю суверенною державою і має віддати частину території росії. Сьогодні ж, після зустрічі з українським премʼєр-міністром Денисом Шмигалем в Ужгороді, він запевнив, що Словаччина підтримує Україну в її євроінтеграції, не блокуватиме виділення Києву €50 мільярдів допомоги й буде рада взяти участь у повоєнній відбудові України. Також Фіцо запевнив, що хоча Словаччина й не надаватиме Україні військової допомоги як держава, уряд не заборонятиме місцевим виробникам зброї продавати її Києву.

За словами українських співрозмовників видання Euractiv, українські посадовці побоювалися, що зустріч піде в іншому напрямку. Складно було передбачити, що Фіцо, який побудував свою виборчу кампанію на євроскептичній і часом антиукраїнській риториці, буде прихильним до України. Деякі політики, зокрема народний депутат Олександр Мережко, взагалі пропонували скасувати зустріч. Однак заяви обох сторін після неї були конструктивними. «Попри розбіжності ми прагнемо сформувати з урядом Словаччини політику «нового прагматизму», яка принесе вигоду обом державам», ― заявив Шмигаль.

За версією Фіцо, війна в Ужгороді теж мала б не відчуватись, проте його там застала повітряна тривога через МіГ-31К, пише видання.

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