СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації рф Обносову. Він входить до близького оточення путіна

Служба безпеки України оголосила підозру генеральному директору російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння» Борису Обносову. Він входить до близького оточення президента рф володимира путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

Про це повідомила СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення рф тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергообʼєктах України. Для масованих обстрілів українських населених пунктів росіяни використовують й інші вироби корпорації Обносова:

крилаті та протикорабельні ракети П-800 «Онікс», Х-22, Х-32 та Х-59;

керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

Служба безпеки України

За декілька місяців до 24 лютого 2022 року Обносов отримав звання героя росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення рф. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Обносову про підозру за пособництво у веденні агресивної війни.

СБУ проводить заходи, аби притягнути Обносова до відповідальності та оголосити його у міжнародний розшук. Крім того, правоохоронці виявляють іноземні активи Обносова, аби заблокувати їх та стягнути в дохід України.