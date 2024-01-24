Поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві 76 людей під час пожежі в Йоганнесбурзі

Поліція Південно-Африканської Республіки заарештувала чоловіка, який зізнався в організації пожежі в серпні 2023 року, у якій загинули 76 людей. Це сталося в Йоганнесбурзі, у занедбаній будівлі, де жили переважно мігранти з інших африканських країн.

Про це пише The New York Times.

Поліцейські заарештували чоловіка за 76 пунктами звинувачення у вбивстві та 120 пунктами у замаху на вбивство. Відомо, що йому 29 років, однак імʼя не розголошується.

Чоловік дав свідчення перед комісією з розслідування пожежі. За словами головного адвоката комісії, слухання транслювали в прямому ефірі, проте підозрюваного не показували через побоювання, що його можуть вбити члени банди, які мають стосунок до згорілої будівлі.

Поліція не надала подробиць щодо зізнань чоловіка, тоді як південноафриканські медіа пишуть, що він розповів, що нібито задушив людину і хотів спалити тіло, обливши його бензином. Однак вогонь поширився і призвів до смерті 76 людей.

Серед загиблих було понад 20 дітей, а також мігранти, які працювали в Йоганнесбурзі вчителями й техніками. Сусіди додають, що в будинку жили й учасники злочинних угруповань, які продавали наркотики й грабували.

Ось відео з дня, коли сталася пожежа.

Згоріла будівля належала державі так само, як і багато інших подібних занедбаних місць. Журналісти New York Times виявили щонайменше 127 таких будівель у центрі Йоганнесбурга.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса сказав тоді, що пожежа стала «дзвінком для пробудження» для Південної Африки, де вартість життя робить житло недоступним для багатьох, а міська влада не помічає, коли люди заселяються у будівлі, завалені сміттям і відключені від водопостачання чи електроенергії. Часто там оселяються найбідніші прошарки населення або банди, які торгують наркотиками та вимагають від мешканців орендну плату.