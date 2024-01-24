Українські бійці скаржаться на якість FPV-дронів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 23 січня

Репортаж з кількох позицій українських бійців, що керують FPV-дронами, опублікувала інформагенція Reuters. Ці військові запевняють: російсько-українська війна поєднала в собі і найсучасніші технологічні розробки, і окопну війну в стилі Першої світової ― і кожен із цих елементів обовʼязковий для перемоги. В останні місяці російські війська посилили свої позиції засобами РЕБ, які нерідко створюють перешкоди для дронів, але попри це, FPV-дрони лишаються ефективними і порівняно дешевими засобами ураження російської техніки й живої сили. От тільки їхня якість часто кульгає, зізнаються бійці.

Волонтери й численні нові українські компанії з виробництва дронів іноді економлять на складових. Тому буває, наприклад, що у відповідальний момент під час вильоту в оператора FPV-дрона зникає зображення. «Якби ми мали вибір між 10 якісними дронами й 50 такими ― ми обрали б перший варіант», ― кажуть співрозмовники інформагенції з числа військових. Зрештою, через неякісний дрон, який не долітає, куди треба, втрачається й цінний боєприпас.

Інша проблема, кажуть військові, велика кількість модифікацій дронів. Завдання в них однотипні, а засоби керування часом відрізняються. Коли оператору треба терміново виконати завдання, він може схибити, натиснути не на ту кнопку ― і безпілотник не досягне цілі. Тому держава мала б зайнятися контролем якості й стандартизацією цих безпілотників, пише з посиланням на військових Reuters.

Люди з Купʼянська й навколишніх місць почали боятися повторної окупації території росіянами, пише The Washington Post. Рік тому місцеві про це навіть не згадували й відновлювали свій побут після семимісячної російської окупації. Зараз звуки артилерії звучать усе ближче, Київ запровадив у кількох близьких до фронту громадах обовʼязкову евакуацію дітей і порадив виїжджати цивільним. Це сумна ознака того, що Купʼянськ і околиці знову можуть бути окуповані, пише видання.

Більшість місцевих не вірять, що росіяни сюди повернуться. Знайомі із ЗСУ запевняють їх, що до Купʼянська окупанти не дійдуть. Та хоча віра в Збройні сили у куп’янців міцна, «коли ти чуєш свист снарядів, маєш враховувати різні сценарії», каже мешканка одного з навколишніх сіл.

Також варті уваги матеріал CNN про те, як російські «мʼясні штурми» виснажують, хоч і не долають, значно менш чисельні українські армійські підрозділи, а також текст Politico про те, як українці зробили медійними армійськими зірками котів ― зокрема кота Сирського.

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