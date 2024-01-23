Військова підтримка України з боку десятків країн-партнерів триватиме. Підсумки «Рамштайну»

Україна у 2024 році отримає зброю, якої ще немає і яка допоможе уражати російських військових та їхні логістичні вузли, повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк за підсумками 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Зустріч відбулася у вівторок в онлайн-форматі. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров.

«Ми почули достатньо важливих заяв від партнерів, достатньо важливих зобовʼязань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме й далі», — сказав Ілларіон Павлюк за підсумками зустрічі.

За словами керівника управління преси, Україна отримає від партнерів озброєння, яке вкрай необхідне для того, аби ефективно долати ворога як на лінії зіткнення, так і в тилу, знищувати його логістичні вузли.

Зокрема, пролунали зобовʼязання надати Україні зброї дального ураження.

«Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна, і зобовʼязання працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів», — зазначив Ілларіон Павлюк.

Зі свого боку начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко зазначив, що в зустрічі брали участь представники понад 50 країн.

За його словами, сторони обговорили посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки. Зокрема, в рамках авіаційної коаліції, крім зобовʼязань щодо надання літаків F-16, обговорювали й надання союзниками додаткових гелікоптерів.