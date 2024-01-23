Церква Греції виступила проти легалізації одностатевих шлюбів

Священний синод Грецької православної церкви на позачерговому засіданні 23 січня одностайно виступив проти ініційованого урядом узаконення одностатевих шлюбів і усиновлення дітей одностатевими парами.
Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.
Єпископи вирішили звернутися з відкритим листом до всіх грецьких депутатів, де викладуть заперечення церкви щодо запропонованого закону. Листа зачитають у церквах по всій країні 4 лютого.
В ухвалі Синоду йдеться, що попри відсутність впливу церкви на законодавчий процес у Греції, це «не позбавляє церкву свободи слова і не звільняє її від обовʼязку інформувати вірних».
Грецькі єпископи також вважають, що прихильники законопроєкту виступають за «скасування батьківства і материнства» та «зникнення традиційних гендерних ролей у сімʼї».
За словами єпископів, ініціатива ставить «сексуальний вибір дорослих гомосексуалістів» вище за інтереси майбутніх дітей.
- Цього місяця премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.
- Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства —таке рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА.
- За Міцотакіса грецький уряд скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих «операцій з нормалізації статі» в інтерсекс-дітей.