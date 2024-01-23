Церква Греції виступила проти легалізації одностатевих шлюбів

Священний синод Грецької православної церкви на позачерговому засіданні 23 січня одностайно виступив проти ініційованого урядом узаконення одностатевих шлюбів і усиновлення дітей одностатевими парами.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Єпископи вирішили звернутися з відкритим листом до всіх грецьких депутатів, де викладуть заперечення церкви щодо запропонованого закону. Листа зачитають у церквах по всій країні 4 лютого.

В ухвалі Синоду йдеться, що попри відсутність впливу церкви на законодавчий процес у Греції, це «не позбавляє церкву свободи слова і не звільняє її від обовʼязку інформувати вірних».

Грецькі єпископи також вважають, що прихильники законопроєкту виступають за «скасування батьківства і материнства» та «зникнення традиційних гендерних ролей у сімʼї».

За словами єпископів, ініціатива ставить «сексуальний вибір дорослих гомосексуалістів» вище за інтереси майбутніх дітей.