США, Британія й Австралія ввели нові санкції проти ХАМАС

Велика Британія, США та Австралія ввели скоординовані санкції проти ключових фігур у фінансових мережах ХАМАС, щоб перекрити грошове забезпечення угруповання.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Нові санкції поширюються на причетних до фінансування ХАМАС пʼятьох людей та одну організацію. Обмежувальні заходи полягають, зокрема, у замороженні їхніх британських активів, ембарго на постачання зброї, а також заборону на вʼїзд до Британії.

Це вже третій раунд санкцій Великої Британії проти ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду з моменту нападу на Ізраїль 7 жовтня.

«Ці санкції є чітким повідомленням для ХАМАС про те, що Британія разом з партнерами не дадуть сховатися тим, хто фінансує тероризм. Щоб досягти стійкого припинення вогню в секторі Гази, ХАМАС не має бути при владі та загрожувати Ізраїлю. Порушуючи фінансові мережі ХАМАС, наші санкції підтримують цю важливу мету», — сказав міністр закордонних справ Девід Камерон.

Санкції спрямовані, зокрема, проти Зухейра Шамли, якого називають «головним міняйлом ХАМАС» з 2019 року та ключовою фігурою в переході угруповання до криптовалют.

Він використовував цифрові валюти та неофіційні системи для переказу великих сум з Ірану до ХАМАС напередодні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.