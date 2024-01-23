Кабмін передав Силам оборони 9,6 мільярда гривень з військового ПДФО

Після ухвалення рішення про переспрямування військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного оборонно-промисловий комплекс отримав 51 мільярд гривень на розвиток, 43 мільярди пішло на виробництво дронів, а 9,6 мільярда — Силам оборони на закупівлю зброї, техніки та засобів захисту.

Про це на засіданні уряду сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«На цей рік ми отримали додатковий ресурс — плюс 51 мільярд гривень на розвиток ОПК і понад 43 мільярди на виробництво дронів. Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО направлять напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо Силам оборони 9,6 мільярда гривень військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту», — наголосив він.

З 1 січня до 31 грудня року, в якому припинять чи скасують воєнний стан, «військовий ПДФО» розподілятимуть так:

45% — Держспецзвʼязку на дрони (прогноз 43+ мільярди гривень);

45% — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України для виробництва боєприпасів та зброї (43+ мільярди);

10% — військовим частинам на місцях (близько 10 мільярдів).

Чим цікавий «військовий ПДФО»

За перші сім місяців 2022 року грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків — 520 мільярдів гривень, або третина всіх держвидатків від початку року. Оскільки військові теж платять податки на отримані доходи, зокрема ПДФО, то відповідні нарахування зросли дуже різко та у великому обсязі.

Зараз надходження від ПДФО розподіляють між державним і місцевими бюджетами: 64% йдуть до бюджетів громад, 15% — до обласних, решта — до держбюджету.

За час війни «військовий ПДФО» став важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів — доходи громад збільшились увосьмеро. У 2023 році прогнозована сума надходжень від «військового ПДФО» очікується на рівні 96 мільярдів гривень. Для порівняння: у 2021 році вона була на рівні 12 мільярдів гривень.

«Супердоходи» отримали ті громади, на території яких зареєстровані військові частини або навчальні центри. Тобто різні громади можуть мати кардинально різні доходи, і не всі вони «раціонально» порядкують великим доходом.