У секторі Гази загинув 21 ізраїльський військовий — це найбільша одномоментна втрата Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю втратила 21 військового — це найбільша кількість загиблих солдатів за один раз. Це сталося 22 січня в секторі Газі.

Про це повідомив The Times of Israel.

Загиблі військові готували будівлі до знесення, коли палестинські бойовики вистрілили з ручного протитанкового гранатомета в ізраїльский танк, а потім у будівлях пролунав другий вибух, від чого стався обвал.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі пояснив, що ізраїльські війська руйнують споруди та обʼєкти ХАМАС, щоб створити буферну зону на прикордонні. За його словами, спочатку бойовики обстріляли танк, а потім стався вибух у двох двоповерхових будинках.

Двоє військових загинули в танку, решта були в будівлях або навколо них. Даніель Хагарі сказав, що вибух у будівлях, ймовірно, став результатом детонації мін, встановлених для знесення конструкцій, але причину самої детонації ЦАХАЛ досі розслідує. Можливо, бойовики завдали по будівлях удару з РПГ, як і по танку.

Цей інцидент став першим з такою кількістю загиблих ізраїльських військових, що збільшило загальну кількість втрат до 219 солдатів. Ще кілька військових травмувалися.

The Times of Israel