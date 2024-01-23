Телескоп Hubble показав дві галактики, які посилюють зореутворення одна одної

Космічний телескоп Hubble показав групу галактик Arp 300, які взаємодіють і допомагають одна одній формувати нові зірки.

Про це пише NASA.

Група складається з галактик UGC 05028 (менша спіральна галактика) і UGC 05029 (більша спіральна). Через гравітаційну взаємодію зі своєю партнеркою UGC 05028 має асиметричну, неправильну структуру, яка майже непомітна для наземних телескопів.

ESA / Hubble / NASA

Галактика UGC 05029 має яскраво виражену спіральну структуру та кілька гарячих блакитних зірок-гігантів, які видно на стороні, що ближче до UGC 05028. Імовірно, посилене зореутворення повʼязане із взаємодією між двома галактиками.

На зображенні також видно іншу спіральну галактику під галактикою UGC 05029. Вона видається вертикально розтягнутою, але лише тому, що її видно з ребра. Також над нею можна помітити пʼять обʼєктів, які, найімовірніше, є групою віддалених фонових галактик.