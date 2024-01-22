Україна відсудила в китайського підрядника $12 млн за невиконаний ремонт доріг на Полтавщині й Хмельниччині

Україна через суд стягнула з недобросовісного китайського підрядника Xinjiang Communications Construction Group майже 500 млн грн. Вони виконали неякісний ремонт дороги на Полтавщині й Хмельниччині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Компанія мала провести ремонт кількох ділянок дороги М-03 в Полтавській області загальною протяжністю майже 84 км і 41-кілометрову ділянку дороги М-12 у Хмельницькій області. Обидва контракти розірвали ще у 2018—2019 роках.

Роботи на М-03 компанія навіть не починала, а на М-12 виконала тільки 1% від запланованого.

Контракти передбачали надання китайським підрядником двох гарантій виконання у Bank of China на $3,3 млн та $5,2 млн, а також надання гарантії повернення авансового платежу по одному з контрактів на суму $3,85 млн.

Після розірвання контрактів Укравтодор звернувся по гарантію, але Xinjiang подала заяву щодо забезпечення позову про нібито шахрайські дії, заблокувавши стягнення.

Досудове врегулювання не дало результатів, і Україна подала до суду.

Протягом серпня — грудня 2023 року суди першої й апеляційної інстанцій в Урумчі (адміністративний центр Синьцзян-Уйгурського автономного району Китаю) винесли рішення на користь України й усунули перепони для повернення грошей.

«17 січня 2024 року грошові кошти загальним обсягом майже пів мільярда гривень у доларовому еквіваленті були переказані Банком Китаю на рахунок Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України та на рахунок Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Справу закрито», — розказала заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Новим підрядником на ремонт дороги М-12 у Хмельницькій області замість Xinjiang пізніше обрали турецьку Onur, вона виграла підряд на $54 млн. Контракт з Xinjiang був приблизно на $15 млн дешевше.

Контракт Xinjiang на ремонт дороги М-03 в Полтавській області розділили між трьома підрядниками: Onur, «Альтком» і «Ростдорстрой» (зараза – RDS). Сумарно їхні послуги потягнули на $91 млн, договір з китайцями був на $33 млн дешевший.